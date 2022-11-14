A Milli Takım'da İskoçya ve Çekya maçı mesaisi başladı!
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İSKOÇYA ile 16 Kasım’da Diyarbakır’da, Çekya ile de 19 Kasım’da Gaziantep’te özel maçta karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarına başladı.
Dünya Kupası arasında İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu karşılaşmaların idmanlarına başladı.
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Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan ve ilk antrenmanını burada gerçekleştiren milliler, Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde ilk bölümü basına açık olarak çalıştı.
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İdman öncesinde Kuntz ve Cenk Tosun yaklaşık 5 dakika sohbet etti
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Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 takım halinde geniş alanda top kapma ve pas idmanı yapıldı.
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