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A Milli Takım'da İskoçya ve Çekya maçı mesaisi başladı!

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A Milli Takım'da İskoçya ve Çekya maçı mesaisi başladı!

İSKOÇYA ile 16 Kasım’da Diyarbakır’da, Çekya ile de 19 Kasım’da Gaziantep’te özel maçta karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım'da İskoçya ve Çekya maçı mesaisi başladı!

Dünya Kupası arasında İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu karşılaşmaların idmanlarına başladı. 

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A Milli Takım'da İskoçya ve Çekya maçı mesaisi başladı!

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan ve ilk antrenmanını burada gerçekleştiren milliler, Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde ilk bölümü basına açık olarak çalıştı.

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A Milli Takım'da İskoçya ve Çekya maçı mesaisi başladı!

İdman öncesinde Kuntz ve Cenk Tosun yaklaşık 5 dakika sohbet etti

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A Milli Takım'da İskoçya ve Çekya maçı mesaisi başladı!

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 takım halinde geniş alanda top kapma ve pas idmanı yapıldı.

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