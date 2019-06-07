A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

O sırada müzeyi ziyarete gelenler de karşılarında milli futbolcuları görünce şaşırdı. Vatandaşlar futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yoğun ilginin olduğu ziyaretin ardından A Milli Takım, kamp yaptığı otele döndü.