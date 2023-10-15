A Milli Takım ilk kez hat-trick yapmak için Letonya karşısına çıkıyor! Milli maç saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 620. sınavında EURO 2024 biletini almak için bugün Letonya karşısına çıkıyor. Son maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenen A Milliler, bu maçı kazanmaları durumunda EURO 2024'e katılmayı garantileyecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Arnavutluk’tan Enea Jorgji’nin yöneteceği maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak.
A Milli Futbol Takımı, 620. sınavında EURO 2024 biletini almak için Letonya karşısında. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 620. müsabakaya çıkacak.
Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenen Milliler, bu akşam Letonya'yı da yenerse önümüzdeki yaz EURO 2024'e katılmayı garantileyecek.
Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 264'ü deplasmanda, 271'i evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 843 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.