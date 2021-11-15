A Milli Takım Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte Dünya Kupası'na gidiş yolunda tüm ihtimaller
A MİLLİ Futbol Takımı bir kez daha olmaz denileni oldurma yolunda... 6-0’lık Cebelitarık galibiyeti ve Norveç’in puan kaybıyla ikinci olan A Milli Takım, birinciliğe de göz kırpıyor. Karadağ’da kazanırsak Katar yolu tamamen açılacak. İşte Dünya Kupası için alternatif senaryolar...
A Milli Takım, bir kez daha uluslararası bir turnuvaya katılma aşamasına ‘mucizevi' bir şekilde geldi. EURO 2016 öncesi İzlanda'yı 89'da Selçuk İnan'ın frikiğiyle deviren milliler, ‘Biz bitti demeden bitmez' sloganıyla büyük bir iş başarmıştı. Aradan 5 yıl geçti ve bu kez hedefimiz son maçta Dünya Kupası'na katılmak olacak. Türkiye-Karadağ maçı hangi saat kaçta? Hangi televizyon kanalı yayınlıyor? A Milli Takım'ın ilk 11'inde kimler var?.. İşte tüm ihtimal hesapları ve gelişmeler...
7 Eylül'de 6-1'lik Hollanda yenilgisi ve ardından 1-1'lik Norveç beraberliği umutlarımızı tüketse de Letonya ve Cebelitarık galibiyetleriyle yeniden doğduk. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 23 puana ulaştı.
Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.
Yarın Karadağ'da kazanırsak...
Yarın Karadağ'da kazanırsak büyük özlem duyduğumuz Dünya Kupası'nın kapıları açılacak. En azından play-off oynama fırsatı bulacağız. Hollanda ile Norveç'in karşılaşması da kaderimize direkt etki edecek. Stefan Kuntz ve milli futbolcular, İstanbul'da bileğini bükemediğimiz Karadağ'ı deplasmanda mağlup edeceğine yürekten inanıyor.