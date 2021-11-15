A Milli Takım Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte Dünya Kupası'na gidiş yolunda tüm ihtimaller

A Milli Takım, bir kez daha uluslararası bir turnuvaya katılma aşamasına ‘mucizevi' bir şekilde geldi. EURO 2016 öncesi İzlanda'yı 89'da Selçuk İnan'ın frikiğiyle deviren milliler, ‘Biz bitti demeden bitmez' sloganıyla büyük bir iş başarmıştı. Aradan 5 yıl geçti ve bu kez hedefimiz son maçta Dünya Kupası'na katılmak olacak. Türkiye-Karadağ maçı hangi saat kaçta? Hangi televizyon kanalı yayınlıyor? A Milli Takım'ın ilk 11'inde kimler var?.. İşte tüm ihtimal hesapları ve gelişmeler...