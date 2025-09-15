BIST 10.991
DOLAR 41,28
EURO 48,58
ALTIN 4.857,69

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü

|
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya’ya 88-83’lük skorla mağlup olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü - Resim: 1

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı 88-83 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlılar, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Tamamlanan turnuvanın ardından ise milliler yurda döndü. 

121
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü - Resim: 2

COŞKUYLA KARŞILADILAR

Letonya’nın başkenti Riga’dan THY’na ait özel uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen kafileyi alanda; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve havalimanı personeli çiçek ve bayraklarla karşıladı.

221
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü - Resim: 3

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, takım kaptanı Cedi Osman ve turnuvanın en iyi 5’ine seçilen Alperen Şengün, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

321
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü - Resim: 4

"ŞAMPİYON OLACAKLARINA İNANIYORUZ"


Gösterdikleri performans nedeniyle takıma teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

421