A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya’ya 88-83’lük skorla mağlup olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı 88-83 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.
Ay-yıldızlılar, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.
Tamamlanan turnuvanın ardından ise milliler yurda döndü.
COŞKUYLA KARŞILADILAR
Letonya’nın başkenti Riga’dan THY’na ait özel uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen kafileyi alanda; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve havalimanı personeli çiçek ve bayraklarla karşıladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, takım kaptanı Cedi Osman ve turnuvanın en iyi 5’ine seçilen Alperen Şengün, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ŞAMPİYON OLACAKLARINA İNANIYORUZ"
Gösterdikleri performans nedeniyle takıma teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı: