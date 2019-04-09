A Haber'e seçim analisti olarak bağlanmıştı! Kenan Demir ilk kez konuştu
A Haber'e seçim analisti ünvanıyla bağlanıp açıklamalarda bulunan ancak daha sonra kebapçı olduğu ortaya çıkan Kenan Demir, ilk kez konuştu.
Yerel seçimlerde oy sonuçlarına ilişkin 'usulsüzlük' yapıldığına dair ortaya atılan iddiaların ardından seçim analisti ünvanıyla A Haber'e bağlanan Kenan Demir, Amerika'nın Alabama eyaletinde de seçimde yapılan usülsüzlük nedeniyle belediye başkanının mazbatasını sökmekle sonuçlandığını ve North Carolina'da savcılık seçimlerinde oy sayımında geçmişte hatalar olduğunu aktarmıştı. Ancak Demir'in aslında seçim anlisti değil kebapçı olduğu yönünde haberler çıkmıştı. North Carolina'nın Raleigh şehrinde yaşayan Demir, kendisine yönelik yapılan eleştirilerin ardından ilk kez konuştu.
Sahibi olduğu restoranı 3 ay işlettiğini, yoğun çalışma tamposundan ötürü başkasına sattığını ve şu an ise özel bir telekom firmasında danışmanlık yaptığını söyleyen Demir, "İnsanların düştüğü hali görmek utanç verici. Şahsım adına yapılan bütün saldırılar ve itibarsızlaştırma çabaları mesnetsiz. ABD'de çok sayıda seçim kampanyasında görev aldım halen bazı kampanyaları yürütüyorum. Restoranı ise iş adamı kimliğimle açtım fakat yoğunluktan dolayı devrettim." ifadelerini kullandı.
Demir, kebabçı olsa bu durumdan da gocunmayacağını vurgularken, seçim analistliğinin okulla olmayacağını ve kendisinin siyaset alanında uzun yıllar tecrübeleri olduğunu savundu.
Demir, lise mezunu olduğuna yönelik eleştirileri ise sosyal medyadan şu şekilde cevapladı: "Lise mezunu olsam açıkça söylerdim. İftira atmak utanılacak bir şey. Lise yıllarında atletizmle uğraştım ve buradan gelen başarıyla Amerika'nın en seçkin okullarından birisi olan North Carolina State Üniversitesi'nin Tarih bölümünden mezun oldum."