A Haber'e seçim analisti olarak bağlanmıştı! Kenan Demir ilk kez konuştu

Sahibi olduğu restoranı 3 ay işlettiğini, yoğun çalışma tamposundan ötürü başkasına sattığını ve şu an ise özel bir telekom firmasında danışmanlık yaptığını söyleyen Demir, "İnsanların düştüğü hali görmek utanç verici. Şahsım adına yapılan bütün saldırılar ve itibarsızlaştırma çabaları mesnetsiz. ABD'de çok sayıda seçim kampanyasında görev aldım halen bazı kampanyaları yürütüyorum. Restoranı ise iş adamı kimliğimle açtım fakat yoğunluktan dolayı devrettim." ifadelerini kullandı.