A Haber eski spikeri Cansu Canan Özgen Tv8'e transfer oldu

Tv8 kanalını yeni sezonda üst sıralara taşımak isteyen Acun Ilıcalı, çeşitli programlar ve diziler için çalışmalarına devam ediyor. Öyle ki Ilıcalı, bu yolda ilk hamlesini sosyal medyadan duyurdu. Medya patronu, yaptığı bir paylaşımla yeni programını ve sunucusunu açıkladı.