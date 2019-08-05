A Haber eski spikeri Cansu Canan Özgen Tv8'e transfer oldu
Habertürk'ten ayrılarak A Haber'de spikerlik yapmaya başlayan Cansu Canan Özgen yeni sezon için Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'le anlaştı. Haberi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.
Tv8 kanalını yeni sezonda üst sıralara taşımak isteyen Acun Ilıcalı, çeşitli programlar ve diziler için çalışmalarına devam ediyor. Öyle ki Ilıcalı, bu yolda ilk hamlesini sosyal medyadan duyurdu. Medya patronu, yaptığı bir paylaşımla yeni programını ve sunucusunu açıkladı.
Ilıcalı'nın paylaşımıyla daha önce Habertürk ve A Haber'de görev yapan ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in TV8'e transfer olduğu öğrenildi. Özgen, 5 Ağustos itibariyle '8'de Bugün' adlı programın sunuculuğunu üstlenmeye başladı.
Özgen'e yayında Orkun Ün’ün sunumu ve Murat Özarı’nın yorumları eşlik edecek. Öte yandan '8’de Bugün'de gündeme dair tüm haberler yer alırken, magazin haberleri ve uzman konuklarla keyifli sohbetler yaşanacak. Peki sevilen sunucu Cansu Canan Özgen kimdir?
Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Anne tarafı Erzurumlu, baba tarafı Selanik göçmenidir.