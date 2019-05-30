A 101'den cep telefonu ve Vestel TV! A101 30 Mayıs aldın aldın indirim kataloğu
A101 Aldın Aldın 30 mayıs bayram kataloğunda çok zengin indirimli ürün seçenekleri var. Bunlar için de Honor cep telefonu ile Vestel marka uydu alıcılı televizyon dikkat çekiyor. İşte A101 haftanın yıldızı, aldın aldın ve çok az öde katalogları:
30 Mayıs A101 Market kampanyasında haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Honor 8A Cep Telefonu oluyor. A101'de bugünden itibaren (30 Mayıs Perşembe) Honor 8A Cep Telefonu 1.199 TL fiyatla satılıyor.
115
A101 aldın aldın kampanyasında dikkat çeken bir diğer ürün ise televizyon oldu. 43 ekran uydu alıcılı Hı-Level telefon 1.499 liradan satılıyor. Vestel marka televizyonun 2 yıl garantisi ve taksit imkanı bulunuyor.
215
A101'in bayram özel kataloğunda ise bir çok cazip ürün var. Yaza özel şezlonglar, güneş kremleri bunlar arasında yer alıyor. İşte A101 haftanın yıldızı, aldın aldın ve çok az öde katalogları:
315
415