99 kilodan 70 kiloya düşen Tanyeli, iğne ipliğe döndü! Ünlü dansöz eski formuna bakın nasıl kavuştu..
Ünlü dansöz Tanyeli İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşmişti. Eşiyle mutlu bir evlilik süren ünlü dansöz gözlerden uzak bir şekilde yaşıyordu. Uzun zaman sonra gün yüzüne çıkan Tanyeli verdiği kilolarla dikkat çekti. 29 kilo birden veren ünlü dansöz eski formuna bakın nasıl kavuştu...
Kıvrak danslarıyla bir dönem adından söz ettiren Tanyeli 2014 yılında İlker Sünneli ile dünya evine girmiş ve Avustralya'ya yerleşmişti. Uzun süredir gözlerden uzak olan Tanyeli verdiği 29 kiloyla yeniden gün yüzüne çıktı. Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan ünlü dansöz eski formuna kavuştu...
Bir dönemin popüler isimleri arasında yer alan Tanyeli, aldığı kilolardan dolayı ameliyat masasına yatmıştı.
İşte Tanyeli'nin son hali...
Mide küçültme ameliyatı olmak için geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelen Tanyeli, Üsküdar’da bulunan bir hastanede bıçak altına yatmıştı.