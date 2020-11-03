99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'dan duygu dolu sözler Elif için yazdı
Ece Dizdar, 99 depreminde anne ve babasını kaybetmiş, İzmir depremi derinden sarstı. Enkaz altından çıkarılan Elif'i görünce duygu dolu sözler döküldü.
17 yaşındayken anne ve babasının kaybıyla sarsılan Ece Dizdar bu konuda konuşmayı pek sevmeyen bir isim... Ancak İzmir depreminde minik Elif'i görünce duygularını paylaştı. İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dizdar herkesi duygulandırdı.
113
Ece Dizdar anne ve babasından geriye kalan bir fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı:
"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur.''
213
''Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."
313
Ece Dizdar kimdir?: 23 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Ece Dizdar ilk olarak ekran severlere ismini En Son Babalar Duyar adlı televizyon dizisi ile duyurmuştur.
413