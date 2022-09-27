973 lira olan altın kafa karıştırdı! İslam Memiş'ten dolar ve altın bombasını patlattı

27 Eylül altın ve dolarda hareketlilik devam ediyor. Altının gramı 973,27, çeyrek altın 1.636, yarım altın 3.276 liradan alıcı bulurken, dolar 18.48, Euro da 17.86 liradan işlem görüyor. "Ekim hazırlığına başlamamız lazım uyarılarım vardı. Fed'in faiz kararı konuşulsa da Putin'in açıklaması çok çok önemliydi." diyen İslam Memiş yatırımcıları uyarı ve şunları söyledi: