973 lira olan altın kafa karıştırdı! İslam Memiş'ten dolar ve altın bombasını patlattı
Altın ve dolarda hareketlilik sürüyor. Hafta başından beri düşüşte olan altında ibre yukarı yöne döndü. Peki piyasalarda beklenen ne? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten ekim ayı için dolar ve gram altın uyarıları geldi.
27 Eylül altın ve dolarda hareketlilik devam ediyor. Altının gramı 973,27, çeyrek altın 1.636, yarım altın 3.276 liradan alıcı bulurken, dolar 18.48, Euro da 17.86 liradan işlem görüyor. "Ekim hazırlığına başlamamız lazım uyarılarım vardı. Fed'in faiz kararı konuşulsa da Putin'in açıklaması çok çok önemliydi." diyen İslam Memiş yatırımcıları uyarı ve şunları söyledi:
- Fed faiz artırımlarına devam etti ancak yılın son çeyreğinde 50 baz puan devamında 25 puan artırım yapar diye tahmin ediyorum. Yılın son çeyreği yılın ilk çeyreğine benzeyebilir. Nereye bakarsanız problem var. İyi bir gelişme var mı, hayır.
- Daha düşük faiz artırımı yapması dolar endeksinde gerileme gündeme getirecektir. Size dolar endeksinde 104-105'e geri çekilme olabilir, altın ons, gümüş ons hareketlilik olabilir uyarım vardı.
-Bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli. KKM'de param var, boşa çıktı dolar alayım mı? Hayır. Şöyle bir hamle yapabilirsiniz, elimde TL var. Ben TL'yi altına çevirip KKM'den faiz getirisini alabilirim. Aradaki getiriyi cebime koyarım.