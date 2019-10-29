96. yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı böyle kutlandı
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor.
Öte yandan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştirilecek.
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Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreni bu yıl ilk defa Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Sergi Salonu'nda yapılacak.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da kabul törenine çeşitli meslek gruplarından çok sayıda vatandaş davet edildi
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Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri de ağırlanacak.
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