95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı...

95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı...

95 yaşındaki Rahmi Koç piste çıktı! Ablası Semahat Arsel'in doğum gününde dans ettiKoç ailesinin dikkat çeken gecelerinden birinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

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95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı... - Resim: 1

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'in 98'inci yaş günü kutlamasında, 95 yaşındaki kardeşi Rahmi Koç piste çıkarak dans etti.

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95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı... - Resim: 2

Semahat Arsel'in doğum günü, İstanbul Ataşehir'deki bir restoranda düzenlenen özel akşam yemeğinde kutlandı. Arsel'in yakın dostları ve ailesinin katıldığı gecede, 98'inci yaş günü için hazırlanan pasta alkışlar eşliğinde kesildi.

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95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı... - Resim: 3

RAHMİ KOÇ PİSTE ÇIKTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceye müzik eşliğinde devam edilirken, sahne bu kez Rahmi Koç'a kaldı.

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95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı... - Resim: 4

95 yaşındaki Rahmi Koç, ablasının doğum gününde piste çıkarak dans etti. Semahat Arsel de kardeşine eşlik ederken, iki kardeşin eğlenceli anları gecenin renkli görüntülerinden biri oldu.

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95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı... - Resim: 5

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Rahmi Koç'un dans ettiği anlar kısa sürede dikkat çekti.

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95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı... - Resim: 6

SEMAHAT ARSEL 98 YAŞINA GİRDİ

Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, yeni yaşını kardeşi Rahmi Koç ve yakın çevresiyle birlikte kutladı.

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95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı... - Resim: 7

Kutlamanın ardından ortaya çıkan görüntülerde iki kardeşin müzik eşliğinde eğlendiği görüldü.

Rahmi Koç'un 95 yaşında piste çıkarak dans etmesi ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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Semahat Arsel Rahmi Koç