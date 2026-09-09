95 yaşındaki Rahmi Koç'tan eğlenceli görüntüler! Ablasının doğum gününde piste çıktı...
95 yaşındaki Rahmi Koç piste çıktı! Ablası Semahat Arsel'in doğum gününde dans ettiKoç ailesinin dikkat çeken gecelerinden birinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'in 98'inci yaş günü kutlamasında, 95 yaşındaki kardeşi Rahmi Koç piste çıkarak dans etti.
Semahat Arsel'in doğum günü, İstanbul Ataşehir'deki bir restoranda düzenlenen özel akşam yemeğinde kutlandı. Arsel'in yakın dostları ve ailesinin katıldığı gecede, 98'inci yaş günü için hazırlanan pasta alkışlar eşliğinde kesildi.
RAHMİ KOÇ PİSTE ÇIKTI
Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceye müzik eşliğinde devam edilirken, sahne bu kez Rahmi Koç'a kaldı.
95 yaşındaki Rahmi Koç, ablasının doğum gününde piste çıkarak dans etti. Semahat Arsel de kardeşine eşlik ederken, iki kardeşin eğlenceli anları gecenin renkli görüntülerinden biri oldu.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Rahmi Koç'un dans ettiği anlar kısa sürede dikkat çekti.
SEMAHAT ARSEL 98 YAŞINA GİRDİ
Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, yeni yaşını kardeşi Rahmi Koç ve yakın çevresiyle birlikte kutladı.
Kutlamanın ardından ortaya çıkan görüntülerde iki kardeşin müzik eşliğinde eğlendiği görüldü.
Rahmi Koç'un 95 yaşında piste çıkarak dans etmesi ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.