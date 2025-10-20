95 yaşında ölen Zeki Başeskioğlu'nun çocukları kimdir? Zeki Triko'nun sahibiydi

ÇOK SAĞLIYDI YEMEK YERKEN VEFAT ETTİ

Aile dostları, eski çalışanları ve yakınlarının yer aldığı törende torunu Buse Başeskioğlu, dedesinin ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

-Aslında yaşına göre sağlıklıydı tabii bir takım yaşlılığa bağlı hastalıkları vardı. Biz de beklemiyorduk ani oldu. İstanbul'da Mimaroba'da oğlu Feyyaz Başeskioğlu ile kalıyordu. Emekli hayatı sürdürüyordu, babamla beraber emilimden geldiğince ona güzel baktık, mutluydu. Fiziksel olarak çok hareket edemediği için çok fazla dışarıya çıkmıyordu. Dostları arada gelip ziyarette bulunuyordu. Evinde yemek sofrasında yemek yerken vefat etti.