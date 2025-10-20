95 yaşında ölen Zeki Başeskioğlu'nun çocukları kimdir? Zeki Triko'nun sahibiydi
Türkiye’nin moda tarihine adını altın harflerle yazdıran Zeki Triko’nun kurucusu Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında öldü. Türk tekstil sektörünün öncü isimlerinden olan Zeki Başeskioğlu, çorap satarak girdiği sektörde bir marka yarattı. Aslen Antalyalı olan Zeki Başeskioğlu evliydi ve tüm servetini üç oğlu ile kızı ve torunlarına bıraktı. Zeki Başeskioğlu dün toprağa verildi.
TÜRKİYE'nin bilindik mayo ve bikini markası Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu 95 yaşında hayata veda etti. İş adamı Zeki Başeskioğlu'nun evinde yemek yediği sırada fenalaşıp hayatını kaybettiği öğrenildi. Zeki Başeskioğlu'nun cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınırken, cenazede 3 oğlu ile kızı ve torunu taziyeleri kabul etti. Zeki Triko'nun kurucusu olan Zeki Başeskioğlu, sokaklarda çorap satarak girdiği başladığı tekstil işinde sıfırdan zirveye çıktı ve dev bir marka yaratıp çocuklarına hatırı sayılır bir servet bıraktı.
Zeki Başeskioğlu, 1958 yılında kurduğu Zeki Triko markasıyla Türkiye’nin ilk mayo ve plaj giyim markalarından birine imza attı. Uzun yıllar boyunca Türk modasının uluslararası arenada tanınmasına katkıda bulunan Zeki Triko, cesur tasarımları ve kaliteli üretimiyle öne çıktı. Zeki Triko'yu dünya markası haline getiren Zeki Başeskioğlu, dünyaca ünlü top modelleri de Türkiye'ye getirdi ve defilelerine çıkardı.
TOPRAĞA VERİLDİ
95 yaşında vefat eden Zeki Başeskioğlu'nun cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı ve Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Zeki Başeskioğlu'nun üç oğlu ile kızı taziyeleri kabul ederken, bir dönem birlikte yakın arkadaş olduğu sanat ve cemiyet dünyasından ünlü dostlarının Başeskioğlu'nu törene katılmaması dikkat çekti.
ÇOK SAĞLIYDI YEMEK YERKEN VEFAT ETTİ
Aile dostları, eski çalışanları ve yakınlarının yer aldığı törende torunu Buse Başeskioğlu, dedesinin ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
-Aslında yaşına göre sağlıklıydı tabii bir takım yaşlılığa bağlı hastalıkları vardı. Biz de beklemiyorduk ani oldu. İstanbul'da Mimaroba'da oğlu Feyyaz Başeskioğlu ile kalıyordu. Emekli hayatı sürdürüyordu, babamla beraber emilimden geldiğince ona güzel baktık, mutluydu. Fiziksel olarak çok hareket edemediği için çok fazla dışarıya çıkmıyordu. Dostları arada gelip ziyarette bulunuyordu. Evinde yemek sofrasında yemek yerken vefat etti.