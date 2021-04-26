93. Oscar Ödüllerine kırmızı halı şıklığı damga vurdu! İşte törenin en şıkları
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Ödül törenine her yıl olduğu gibi ünlü isimlerin kıyafetleri damga vurdu.
Salgına rağmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.
İşte ünlülerin Oscar'daki kıyafet tercihleri...
174
Vanessa Kirby
Elbise: Gucci
274
Laura Dern
Elbise: Oscar de la Renta
374
Halle Berry
Elbise: Dolce&Gabbana
474