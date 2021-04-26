93. Oscar Ödüllerine kırmızı halı şıklığı damga vurdu! İşte törenin en şıkları

Salgına rağmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.

İşte ünlülerin Oscar'daki kıyafet tercihleri...