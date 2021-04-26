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93. Oscar Ödüllerine kırmızı halı şıklığı damga vurdu! İşte törenin en şıkları

93. Oscar Ödüllerine kırmızı halı şıklığı damga vurdu! İşte törenin en şıkları

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Ödül törenine her yıl olduğu gibi ünlü isimlerin kıyafetleri damga vurdu.

93. Oscar Ödüllerine kırmızı halı şıklığı damga vurdu! İşte törenin en şıkları

Salgına rağmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.

İşte ünlülerin Oscar'daki kıyafet tercihleri...

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93. Oscar Ödüllerine kırmızı halı şıklığı damga vurdu! İşte törenin en şıkları

Vanessa Kirby

Elbise: Gucci

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93. Oscar Ödüllerine kırmızı halı şıklığı damga vurdu! İşte törenin en şıkları

Laura Dern

Elbise: Oscar de la Renta 

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93. Oscar Ödüllerine kırmızı halı şıklığı damga vurdu! İşte törenin en şıkları

Halle Berry

Elbise: Dolce&Gabbana

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