93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu iki isim tarihe geçti! İşte kazananlar
2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’ta gerçekleştirildi.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak düzenlendi.
Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak Los Angeles’taki iki ayrı mekanda gerçekleştirildi.
Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.
Her yıl En İyi Film Ödülü gecenin sonunda açıklanırken, bu yıl daha erken açıklandı. En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri, gecenin sonuna saklandı.
İşte 93. Oscar Ödülleri'nin kazananları...