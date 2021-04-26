93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu iki isim tarihe geçti! İşte kazananlar

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak düzenlendi.