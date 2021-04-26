BIST 1.351
DOLAR 8,38
EURO 10,14
ALTIN 480,41

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu iki isim tarihe geçti! İşte kazananlar

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu iki isim tarihe geçti! İşte kazananlar

2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’ta gerçekleştirildi.

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu iki isim tarihe geçti! İşte kazananlar

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak düzenlendi.

136
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu iki isim tarihe geçti! İşte kazananlar

Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni,  test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak  Los Angeles’taki iki ayrı mekanda gerçekleştirildi.

236
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu iki isim tarihe geçti! İşte kazananlar

 Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.

336
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu iki isim tarihe geçti! İşte kazananlar

Her yıl En İyi Film Ödülü gecenin sonunda açıklanırken, bu yıl daha erken açıklandı. En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri, gecenin sonuna saklandı.

İşte 93. Oscar Ödülleri'nin kazananları...

436