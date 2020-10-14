92 yaşındaki adam 80 yıldır saçını ne kesiyor ne de yıkıyor! Sebebi ise herkesi şaşırttı
92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien 80 yıldır saçlarına dokunmuyor, yıkamıyor ve kestirmiyor.
Vietnam’ın güneyindeki Mekong Delta bölgesinde yaşayan Nguyen Van Chien, bir insanın doğduğu gibi el değmeden kalmasını öngören inancı nedeniyle, kendini bildi bileli saçlarına dokunmuyor.
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92 yaşındaki Nguyen Van Chien, 7 tanrıya ve 9 güce tapıyor. Bu yüzden saçlarını uzatıyor.
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Nguyen Van Chien saçlarını en son üçüncü sınıfta kestirdi.
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Üçüncü sınıftan sonra saçlarını bir daha kestirmemeye, taramamaya ve yıkamamaya karar verdi.
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