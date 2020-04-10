91 yaşındaki Hong Kong'lu yatırımcı Zoom sayesinde 2.15 milyar dolar kazandı!
Son dönemin popüler uygulaması Zoom’a salgın öncesi dönemde yatırım yapan 91 yaşındaki Hong Kong’lu iş insanının hisselerinin değeri bir yılda 850 milyon dolardan 3 milyar doları buldu.
Dünya genelinde hayatı felç eden ve 90 bin kişinin hayatına mal olan corona virüs (COVID-19) salgını küresel ekonomiye de olumsuz etki ediyor. Birçok sektör salgın sonrası zor günler geçiriyor.
18
Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi ise evden çalışmaya başlamış durumda. Böylece bazı uygulamalarda az bir süre içinde gözde olmaya başladı.
28
İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
38
O uygulamalardan birisi olan Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.
48