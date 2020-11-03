91 saat sonra gelen mucize! Siyasilerden 'Ayda Gezgin' paylaşımları
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Siyasiler Ayda'nın kurtarılması sonrası art arda paylaşımlarda bulundu.
İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Ayda'nın kurtuluşu büyük mutluluğa neden oldu.
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İşte Ayda'nın kurtarılması sonrası siyasilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı o paylaşımlar:
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