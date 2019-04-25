91 gündür kızı Kader Buse Acar'ı böyle bekliyor

Yapılan çalışmaları yakından takip eden acılı baba Ahmet Acar, Demirören Haber Ajansı(DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 91'inci gün. Devlet Su İşleri'ne çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Vali Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Suyun bir an önce açılması için kanalizasyon makinesi falan çağırdık. Ben öbür taraftan bentler kırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Kızımıza bir an önce kavuşmak istiyorum. Acımız büyük" dedi.