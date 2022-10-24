90'lı yılların ünlü modeliydi... Ölüm haberi geldi nedeni herkesi şaşırttı
90'lı yılların meşhur mankenlerinden Sinem Üretmen'den kötü haber geldi. 'Zıpçıktı', 'Tatlı Kaçıklar', 'Örümcek' gibi dizilerde de rol alan ünlü manken, kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Üretmen'in, kanser hastalığı vücudunun her bir tarafında metastaz yaptığı bu nedenle de ötanaziyle ölmeyi seçtiği iddia edildi.
Manken Sinem Üretmen (51), genç yaşta yaşama veda etti. Ünlü mankenin Acı haberini ise Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.
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"Seni hiç unutmayacağım"
Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, gönderisinde "Başımız sağ olsun" notunu düştü. Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.
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Snob Magazin'in iddiasına göre; ünlü modelin kanser hastalığı vücudunun her bir tarafında metastaz yaptı.
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Ötenazi ile yaşamına son verdi iddiası
Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdi.
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