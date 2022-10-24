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90'lı yılların ünlü modeliydi... Ölüm haberi geldi nedeni herkesi şaşırttı

90'lı yılların ünlü modeliydi... Ölüm haberi geldi nedeni herkesi şaşırttı

90'lı yılların meşhur mankenlerinden Sinem Üretmen'den kötü haber geldi. 'Zıpçıktı', 'Tatlı Kaçıklar', 'Örümcek' gibi dizilerde de rol alan ünlü manken, kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Üretmen'in, kanser hastalığı vücudunun her bir tarafında metastaz yaptığı bu nedenle de ötanaziyle ölmeyi seçtiği iddia edildi.

90'lı yılların ünlü modeliydi... Ölüm haberi geldi nedeni herkesi şaşırttı

Manken Sinem Üretmen (51), genç yaşta yaşama veda etti. Ünlü mankenin Acı haberini ise Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

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90'lı yılların ünlü modeliydi... Ölüm haberi geldi nedeni herkesi şaşırttı

"Seni hiç unutmayacağım"

Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, gönderisinde "Başımız sağ olsun" notunu düştü. Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.

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90'lı yılların ünlü modeliydi... Ölüm haberi geldi nedeni herkesi şaşırttı

Snob Magazin'in iddiasına göre; ünlü modelin kanser hastalığı vücudunun her bir tarafında metastaz yaptı.

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90'lı yılların ünlü modeliydi... Ölüm haberi geldi nedeni herkesi şaşırttı

Ötenazi ile yaşamına son verdi iddiası

Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdi.

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