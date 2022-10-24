90'lı yılların ünlü modeliydi... Ölüm haberi geldi nedeni herkesi şaşırttı

"Seni hiç unutmayacağım"

Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, gönderisinde "Başımız sağ olsun" notunu düştü. Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.