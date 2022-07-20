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90'lı yılların efsanesi şarkıcı Gülay kanser olunca İstanbul'u terk etti artık tarlada çalışıyor

90'lı yılların efsanesi şarkıcı Gülay kanser olunca İstanbul'u terk etti artık tarlada çalışıyor

Şarkıcı Gülay kanser hastalığına yakalanınca İstanbul'u terketti Köyceğiz'e yerleşti. Kent hayatına veda eden Gülay kendini çiftçiliğe verdi.

90'lı yılların efsanesi şarkıcı Gülay kanser olunca İstanbul'u terk etti artık tarlada çalışıyor

Cesaretin Var mı Aşka şarkısı ile 90'lara damga vuran 53 yaşındaki Türkiye'nin sevilen sanatçısı Gülay son yıllarda büyük sağlık sorunları yaşıyor.

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90'lı yılların efsanesi şarkıcı Gülay kanser olunca İstanbul'u terk etti artık tarlada çalışıyor

Ünlü sanatçı birer yıl arayla 2 kez kansere yakalanmış ve mücadelesini kazanmıştı. Gülay kanser hastalığından sonra çoklu organ yetmezliği ile de mücadele edip tedavi olmaya başladı.

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90'lı yılların efsanesi şarkıcı Gülay kanser olunca İstanbul'u terk etti artık tarlada çalışıyor

Son olarak rahim kanseri olan ünlü şarkıcı İstanbul'un temposuna dayanamayarak şehri terk etmeye karar verdi.

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90'lı yılların efsanesi şarkıcı Gülay kanser olunca İstanbul'u terk etti artık tarlada çalışıyor

Sağlık sorunları devam eden şarkıcı Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti.

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