90'lı yılların efsanesi şarkıcı Gülay kanser olunca İstanbul'u terk etti artık tarlada çalışıyor
Şarkıcı Gülay kanser hastalığına yakalanınca İstanbul'u terketti Köyceğiz'e yerleşti. Kent hayatına veda eden Gülay kendini çiftçiliğe verdi.
Cesaretin Var mı Aşka şarkısı ile 90'lara damga vuran 53 yaşındaki Türkiye'nin sevilen sanatçısı Gülay son yıllarda büyük sağlık sorunları yaşıyor.
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Ünlü sanatçı birer yıl arayla 2 kez kansere yakalanmış ve mücadelesini kazanmıştı. Gülay kanser hastalığından sonra çoklu organ yetmezliği ile de mücadele edip tedavi olmaya başladı.
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Son olarak rahim kanseri olan ünlü şarkıcı İstanbul'un temposuna dayanamayarak şehri terk etmeye karar verdi.
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Sağlık sorunları devam eden şarkıcı Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti.
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