90'ların yıldızıydı son halini gören şaştı kaldı! 'Küllerimden doğacağım' deyip Barbaros Hayrettin müjdeyi verdi
90’lı yılların ortasında “Ben Sizin Babanızım” ve “Sevgilim Sevgilim Nasılsın” şarkılarıyla tanınan Barbaros Hayrettin'in son hali görenleri şaşırttı.
90'lı yılların ortasında kocaman papyonu ve gözlüğüyle “Ben Sizin Babanızım” şarkısını seslendiren Barbaros Hayrettin hayatımıza girdi. Hayrettin, absürt komedi öğeleri barındıran şarkısı ve klibinde aslında müziğini ciddiye almayanlarla dalga geçmek istiyordu.
Şarkıcı, müzik için attığı ilk adımları "Kütahya’da doğdum ve lise için Eskişehir’e gittim. İlk önce Azot 57 Orkestrası ile sahne aldım. Onların davulcusu askere gitmek zorunda kalmıştı. Bir davulcu arıyorlardı. Ben de kendi kendime evde tencere kapakları ile davul çalıyordum." diyerek anlattı.
"Hiç profesyonel denememiştim" diyen Hayrettin "Gençlik cesareti ile ‘ben çalarım’ dedim. Sonra bana, mecbur kaldılar. İlk sahnem yılbaşındaydı. Kafamda hep müzikle ilgili hayaller vardı." dedi.
Hayrettin "Büyük ablam Almanya’ya gideceğini söyledi ve ‘benimle beraber gel’ dedi. Ablamla 79 yılında Almanya’ya geldik, bir daha da geri dönmedim. Tek derdim müzikti." ifadelerini kullandı.