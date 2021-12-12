90'ların yıldızıydı son halini gören şaştı kaldı! 'Küllerimden doğacağım' deyip Barbaros Hayrettin müjdeyi verdi

Şarkıcı, müzik için attığı ilk adımları "Kütahya’da doğdum ve lise için Eskişehir’e gittim. İlk önce Azot 57 Orkestrası ile sahne aldım. Onların davulcusu askere gitmek zorunda kalmıştı. Bir davulcu arıyorlardı. Ben de kendi kendime evde tencere kapakları ile davul çalıyordum." diyerek anlattı.