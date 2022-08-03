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90'ların yıldızı yeminini bozdu! Şarkıcı Ege yıllar sonra sahnede

90'ların yıldızı yeminini bozdu! Şarkıcı Ege yıllar sonra sahnede

90'ların fırtına estiren sanatçısı Ege yeminini bozdu. Ünlü şarkıcı uzun bir aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluştu.

90'ların yıldızı yeminini bozdu! Şarkıcı Ege yıllar sonra sahnede

90'ların ünlü şarkıcılarından olan Ege gerçek adıyla Levent Ak geçtiğimiz gün 4 yıllık aradan sonra Bodrum'da bir mekanda hayranlarıyla buluştu.

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90'ların yıldızı yeminini bozdu! Şarkıcı Ege yıllar sonra sahnede

Türk Pop müzik ve Latin müzik sanatçısı Ege gerçek adıyla Levent Ak, 4 yıllık bir aradan sonra Muğla Bodrum'da sahne aldı.

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90'ların yıldızı yeminini bozdu! Şarkıcı Ege yıllar sonra sahnede

Delice Bir Sevda, Yaz Aşkım gibi ünlü şarkılarıyla 90'lara damga vuran şarkıcı yeminini bozduğunu sevenleriyle paylaştı.

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90'ların yıldızı yeminini bozdu! Şarkıcı Ege yıllar sonra sahnede

Ege, "Kendime 'Bodrum’da sahneye çıkmayacağım' diye söz vermiştim. Bu sözümü sizin için çiğnedim.” dedi.

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