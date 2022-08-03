90'ların yıldızı yeminini bozdu! Şarkıcı Ege yıllar sonra sahnede
90'ların fırtına estiren sanatçısı Ege yeminini bozdu. Ünlü şarkıcı uzun bir aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluştu.
90'ların ünlü şarkıcılarından olan Ege gerçek adıyla Levent Ak geçtiğimiz gün 4 yıllık aradan sonra Bodrum'da bir mekanda hayranlarıyla buluştu.
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Türk Pop müzik ve Latin müzik sanatçısı Ege gerçek adıyla Levent Ak, 4 yıllık bir aradan sonra Muğla Bodrum'da sahne aldı.
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Delice Bir Sevda, Yaz Aşkım gibi ünlü şarkılarıyla 90'lara damga vuran şarkıcı yeminini bozduğunu sevenleriyle paylaştı.
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Ege, "Kendime 'Bodrum’da sahneye çıkmayacağım' diye söz vermiştim. Bu sözümü sizin için çiğnedim.” dedi.
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