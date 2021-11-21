90'ların yıldızı Boran'ın son halini gören tanıyamadı! Müziği bıraktı şimdi bakın ne yapıyor
Boran, 90’larda “Buseler” şarkısıyla tanındı. Sanatçı, 2 albüm yaptıktan sonra müziği bıraktı. Bir zamanların ünlü ismini görenler tanıyamadı.
90'larda akustik gitarlı romantik pop şarkıları söyleyen erkek yıldızlar ön plandaydı. Genç kız dergilerinin kapaklarını süsleyenlerden biri de “Buseler” şarkısıyla tanınan Boran’dı.
Şarkıcı, sesini ilk keşfedişini “Çocukluğumdan beri müzik tutkumdu. 15 yaşımdayken gitar dersi almaya başladım. Liseden sonra da İstanbul Konservatuvarı Opera ve Şan Bölümü’nü kazandım." dedi.
Sözlerini sürdüren Boran "Orada bir yıl kadar okuduktan sonra opera sanatçılığının bana çok uygun olmadığına karar verdim. Kendi müziğimi yapmak istiyordum. Marmara Üniversitesi’nin Müzik Eğitimi bölümüne girip orada devam ettim.” diye konuştu.
Boran’ın ilk albüm süreci ise konservatuardayken oluyor. Boran "17 yaşımdan itibaren kendi bestelerimi yapıyordum. En büyük hayalim bu şarkıları insanlarla paylaşmaktı. Bunun için de Unkapanı’na gidip oradaki firmalara müziğinizi çalmanız gerekiyordu. Onun haricinde Raks Müzik gibi oradan ayrılan yerler endüstrinin en büyük parçası olmuştu. Unkapanı’nda albümü yapmak istediler." dedi.