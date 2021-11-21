90'ların yıldızı Boran'ın son halini gören tanıyamadı! Müziği bıraktı şimdi bakın ne yapıyor

Boran’ın ilk albüm süreci ise konservatuardayken oluyor. Boran "17 yaşımdan itibaren kendi bestelerimi yapıyordum. En büyük hayalim bu şarkıları insanlarla paylaşmaktı. Bunun için de Unkapanı’na gidip oradaki firmalara müziğinizi çalmanız gerekiyordu. Onun haricinde Raks Müzik gibi oradan ayrılan yerler endüstrinin en büyük parçası olmuştu. Unkapanı’nda albümü yapmak istediler." dedi.