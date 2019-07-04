90'ların yıldız isimlerinden 'Genç kızlara taşçıkaran1 bikini şov

Mayolu pozu ile yürek hoplattı

Bodrum sahillerine damga vuran bir diğer isim ise 90'lar Türk popunun yıldız ismi Yonca Evcimik oldu. Geçtiğimiz günlerde pantolon düğmesini açarak poz vermesiyle çok konuşulan Yonca Evcimik, "Gün batımına selam olsun" diyerek mayolu pozunu hayranlarının beğenisine sundu.