90'ların yıldız isimlerinden 'Genç kızlara taşçıkaran1 bikini şov
Bir döneme damga vurmuş Türk sinemasının ve müziğinin efsane isimleri, bikinili paylaşımlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı. İşte o isimler ve paylaşımlar
Yaz tatilinin gelmesiyle rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çeviren ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Bunlardan son olarak paylaşımları ile adlarından söz ettiren 90'lara damga vuran isimler
Beğeni yağdı
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Aydan Şener, bikinili pozuyla takipçilerini hayran bıraktı. 56 yaşındaki Şener'in, köpeğiyle verdiği yaz pozuna beğen yağdı.
"20'lik kızlara taş çıkıyorsunuz"
56 yaşında olan sinema oyuncusu Billur Kalkavan sahil pozlarını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Bikinili fotoğrafını cesurca paylaşan Kalkavan takipçilerinden "Maşallah 20'lik kızlara taş çıkartırsınız" yorumları yağdı.
Mayolu pozu ile yürek hoplattı
Bodrum sahillerine damga vuran bir diğer isim ise 90'lar Türk popunun yıldız ismi Yonca Evcimik oldu. Geçtiğimiz günlerde pantolon düğmesini açarak poz vermesiyle çok konuşulan Yonca Evcimik, "Gün batımına selam olsun" diyerek mayolu pozunu hayranlarının beğenisine sundu.