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90'larda fırtına estirmişlerdi! İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede

90'larda fırtına estirmişlerdi! İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede

90'ların pop müziğinin sevilen grubu İzel, Çelik, Ercan aralarındaki buzları eritti! 30 yıllık aradan sonra tekrardan İstanbul'da sahne alacak.

90'larda fırtına estirmişlerdi! İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede

1991 yılında üniversite öğrencisi olarak Ajda Pekkan ile birlikte Almanya'ya giderek ön grup olarak turnede sahneye çıkan 90'lar estiren grubu İzel, Çelik, Ercan yeniden bir arada.

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90'larda fırtına estirmişlerdi! İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede

Yayınladıkları şarkıların hit olması ile dönemlerine damga vuran ünlü grup ilk albümlerini çıkarttıktan sonra olaylı bir şekilde dağılmışladı.

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90'larda fırtına estirmişlerdi! İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede

Kariyerlerine tek başlarına devam eden ünlü isimler uzun süre birbirlerine dargın kalmışlardı.

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90'larda fırtına estirmişlerdi! İzel, Çelik, Ercan 30 Yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede

Birçok yapım şirketi grubu tekrar bir araya getirmeye çalışsada başarılı olamamıştı. 30 yılın sonunda aralarındaki buzları eriten sanatçılar yıllar süren ayrılığa son verdi.

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