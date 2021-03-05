'900’lü hatlar mağduruyum' deyip itiraf etti! Akıncı yıldızı Büşra Develi olay oldu
AKINCI dizisinde Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi, konuk olduğu programda karanlık geçmişi, yatak takıntısı, hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Fi dizisiyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu Büşra Develi YouTube kanalından yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Programda hayatı ve çocukluğuna dair çarpıcı itiraflarda bulunan Develi, herkesi şaşırttı.
Oyunculuğunun yanı sıra, duru güzelliğiyle de dikkat çeken Büşra Develi, dış görünüşünün bir etkisi olarak etrafındaki herkesin kendisinden özellikle bir zarafet beklediğini söyledi.
Zarafet beklentisinin tersi olduğunu söyleyen Develi, içinde gerçek bir sokak çocuğu barındırdığını vurguladı.
Çok fazla gündeme gelen güzellik yarışmalarına katılmayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya ise Develi, “Güzellik yarışmalarına hiçbir anlam veremiyorum. " dedi.