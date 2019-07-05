9 yılda 300 ameliyat geçirdi! Yeniden olması gerekiyor

İnegöl'de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300 ameliyat geçirdi.