9 yılda 300 ameliyat geçirdi! Yeniden olması gerekiyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
9 yılda 300 ameliyat geçirdi! Yeniden olması gerekiyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş, 9 yılda yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Amerika’da tekrar ameliyat olması gereken Kayra'nın ailesi, maddi güçleri olmadığı için yardım istedi.

9 yılda 300 ameliyat geçirdi! Yeniden olması gerekiyor - Sayfa 1

İnegöl'de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300 ameliyat geçirdi.

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9 yılda 300 ameliyat geçirdi! Yeniden olması gerekiyor - Sayfa 2

 Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, ameliyat için yeniden ABD'ye gidecek. 27 Temmuz’da ailesiyle Amerika’ya uçacak olan Kayra, ABD'de Boston kentinde 6 Ağustos’ta ameliyat olacak. 

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9 yılda 300 ameliyat geçirdi! Yeniden olması gerekiyor - Sayfa 3

Kayra’nın anneannesi Meral Güneş, artık madden tükendiklerini belirterek, gözyaşları içinde yetkililerden ve yardımseverlerden destek istedi.

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9 yılda 300 ameliyat geçirdi! Yeniden olması gerekiyor - Sayfa 4

Kayra’nın makineyle yaşadığını belirten Güneş, "9 yıl boyunca yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından besleniyor. İlaçları ve malzemeleri yurt dışından geliyor. Yıllık 100 bin lira maliyeti var. Sağlığına kavuşması için çok hastane gezdik. 4 daire paramızı harcadık. Kayra şu an makineyle yaşıyor" dedi.

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