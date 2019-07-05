9 yılda 300 ameliyat geçirdi! Yeniden olması gerekiyor
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş, 9 yılda yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Amerika’da tekrar ameliyat olması gereken Kayra'nın ailesi, maddi güçleri olmadığı için yardım istedi.
İnegöl'de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300 ameliyat geçirdi.
Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, ameliyat için yeniden ABD'ye gidecek. 27 Temmuz’da ailesiyle Amerika’ya uçacak olan Kayra, ABD'de Boston kentinde 6 Ağustos’ta ameliyat olacak.
Kayra’nın anneannesi Meral Güneş, artık madden tükendiklerini belirterek, gözyaşları içinde yetkililerden ve yardımseverlerden destek istedi.
Kayra’nın makineyle yaşadığını belirten Güneş, "9 yıl boyunca yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından besleniyor. İlaçları ve malzemeleri yurt dışından geliyor. Yıllık 100 bin lira maliyeti var. Sağlığına kavuşması için çok hastane gezdik. 4 daire paramızı harcadık. Kayra şu an makineyle yaşıyor" dedi.