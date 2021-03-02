9 yıl sonra ilk kez paylaştı Çağla Şıkel doğum fotoğraflarıyla olay!
Çağla Şıkel, oğlu Uzay'ın doğum günü için ilk defa doğum yaptığı anların fotoğraflarını paylaştı.
Çağla Şıkel, yine sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yerini aldı. Emre Altuğ ile ortak çocukları Uzay, 9. yaşına girdi. Şıkel de oğlunun doğum gününü kutlamak için doğum anına dair anlarını takipçileriyle paylaştı.
Doğumhanede çekilen fotoğraflarından başlayarak çocuğunun bu yaşına kadar olan bazı fotoğrafını yayınlayan Şıkel, paylaşımına şunları yazdı:
"Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzayım.''
''Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yeniden büyütsem seni.''
''Şansın bahtın bol olsun bal çocuğum gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm.''