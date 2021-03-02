9 yıl sonra ilk kez paylaştı Çağla Şıkel doğum fotoğraflarıyla olay!

Doğumhanede çekilen fotoğraflarından başlayarak çocuğunun bu yaşına kadar olan bazı fotoğrafını yayınlayan Şıkel, paylaşımına şunları yazdı:

"Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzayım.''