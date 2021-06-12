9 yaş küçük aşkıyla tatile çıktı iç çamaşırsız pozu olay! İşte Masumlar Apartmanı'nın Han'ının aşkı
TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda başarılı performansıyla adından söz ettiren Birkan Sokullu genç aşkıyla tatile çıktı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı'nda Han Derenoğlu karakterini canlandıran Birkan Sokullu, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde oldu.
Oyuncu Birkan Sokullu ile kendisinden 9 yaş küçük cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak, önceki gün tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sosyetik sevgilisiyle iskelede romantik anlar yaşayan 35 yaşındaki oyuncu, Turgutreis’te kaldıkları otelin iskelesinde aşka geldi.
Yalnız başına suya girmeyi tercih eden Birkan Sokullu’yu, sevgilisi iskeleden izlemeyi tercih etti.