9 saatlik film gibi rehine krizi saldırganın tuvaleti gelince son buldu! Gazze için yapmış!

Sosyal medyada canlı yayınlar açıldı

İbrahim Y., zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaptı, aynı zamanda rehinelerin hesaplarından da canlı yayınlar açıldı. Rehin tutulan işçilerin yakınları da fabrika bölgesinde saatlerce bekledi. Yakınlarından gelecek iyi bir haberi umut eden vatandaşlar, sosyal medyada yapılan paylaşımları takip etti.