9 saatlik film gibi rehine krizi saldırganın tuvaleti gelince son buldu! Gazze için yapmış!
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde İbrahim Y. tarafından rehin alınan P&G fabrikasının işçileri, 9 saatin ardından kurtarıldı. Şahıs, tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrılınca operasyon için düğmeye basıldı. İbrahim Y. yakalandı, rehineler ise saatler sonra ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Operasyondan önce ise şahıs zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaptı, aynı zamanda rehinelerin hesaplarından da canlı yayınlar açıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İbrahim Y. tarafından rehin alınan P&G fabrikasının işçileri, 9 saatin ardından kurtarıldı. Olay, 1 Şubat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Fabrikaya çitleri atlayarak girdiği iddia edilen İbrahim Y., 7 personeli rehin aldı. Korku dolu anlar yaşayan rehineler, zaman zaman yakınlarını arayıp, mesaj atarak durumları hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Fabrika bölgesinde de üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Değerlendirme toplantısı
Olayın hemen ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye gitti, son durum hakkında bilgi aldı. Vali Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve alanında uzmanların katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Olay, tüm yönleriyle bu toplantıda ele alındı.
Sosyal medyada canlı yayınlar açıldı
İbrahim Y., zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaptı, aynı zamanda rehinelerin hesaplarından da canlı yayınlar açıldı. Rehin tutulan işçilerin yakınları da fabrika bölgesinde saatlerce bekledi. Yakınlarından gelecek iyi bir haberi umut eden vatandaşlar, sosyal medyada yapılan paylaşımları takip etti.
"Gazze için ya musalla ya ölüm"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yapan İbrahim Y., fabrika duvarına sprey boyalarla yazılan "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.