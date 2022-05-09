9 Mayıs altın resmen eriyor gram 900'ün altına düştü İslam Memiş tarihi söyleyip 'sürpriz olmaz' dedi rekora hazır olun
Altın fiyatları 9 Mayıs Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Gram altın 900 liranın altına geriledi. İslam Memiş'ten de önemli açıklamalar geldi.
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11:00 itibarıyla 899,99 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.501,00, Cumhuriyet altını da 5.984,00 liradan satılıyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.883,4 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 1.872,1 dolardan işlem görüyor.
Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.