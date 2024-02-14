9 madencinin aileleri gözyaşları içinde gelecek güzel haberi bekliyor! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
ERZİNCAN’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki faciada toprak altında kalan 9 işçiye ulaşılamazken, ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor
Erzincan’ın İliç ilçesinde dün öğle saatlerinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 işçi yaklaşık 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından başlayan çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden de gelen arama kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışıyor. Maden sahasında toprak altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışılırken ailelerin ise umutlu bekleyişi gözyaşlarıyla sürüyor.
Facianın meydana geldiği bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı yani KBRN dediğimiz araçlar. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bölgede eski ile yeni karşılaştırılıyor
"Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan çalışmaları şöyle özetledi: