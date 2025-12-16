9 ilde yoğun kar yağışı! Yurt genelinde yağış etkili olacak...

METEOROLOJİ'DEN 9 İLE KAR YAĞIŞI UYARISI

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donla birlikte Marmara’nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.