9 ilde yoğun kar yağışı! Yurt genelinde yağış etkili olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Bugün (16 Aralık) hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin güncel açıklaması.
Meteoroloji'den yurt geneli hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni haftada sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında etkili olan yağışlı hava çarşamba gününden itibaren yurdu terk edecek.
METEOROLOJİ'DEN 9 İLE KAR YAĞIŞI UYARISI
Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donla birlikte Marmara’nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre bugün kar yağışı yaşanması beklenen şehirler:
Çankırı
Elazığ
Kayseri
Kastamonu
Amasya
Samsun
Kars
Van
Erzurum
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.