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9 günlük bayram tatili başladı! Yola çıkacaklar dikkat, işte yollardaki son durum

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9 günlük bayram tatili başladı! Yola çıkacaklar dikkat, işte yollardaki son durum

Tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler planlarını yaptı. Bazıları cuma gününden yola çıktı bazıları ise yola çıkmak için hazırlık yapıyor. Peki yoğunluk var mı? Yollardaki son durum nasıl?

9 günlük bayram tatili başladı! Yola çıkacaklar dikkat, işte yollardaki son durum

 Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu görülüyor.

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9 günlük bayram tatili başladı! Yola çıkacaklar dikkat, işte yollardaki son durum

Sürücüler, otoyolun Bolu kesimi Ankara istikameti Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı'nda yoğunluk oluşturdu.

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9 günlük bayram tatili başladı! Yola çıkacaklar dikkat, işte yollardaki son durum

Yumrukaya, Çaydurt, Yeniçağa rampası ve Gerede kesiminde trafik yoğunluğa rağmen normal seyrinde ilerliyor.

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9 günlük bayram tatili başladı! Yola çıkacaklar dikkat, işte yollardaki son durum

Otoyolu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesimi Ankara istikametinde zaman zaman araç yoğunluğuyla karşılaşılıyor.

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