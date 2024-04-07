9 günlük bayram tatili başladı! Yola çıkacaklar dikkat, işte yollardaki son durum
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Tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler planlarını yaptı. Bazıları cuma gününden yola çıktı bazıları ise yola çıkmak için hazırlık yapıyor. Peki yoğunluk var mı? Yollardaki son durum nasıl?
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu görülüyor.
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Sürücüler, otoyolun Bolu kesimi Ankara istikameti Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı'nda yoğunluk oluşturdu.
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Yumrukaya, Çaydurt, Yeniçağa rampası ve Gerede kesiminde trafik yoğunluğa rağmen normal seyrinde ilerliyor.
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Otoyolu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesimi Ankara istikametinde zaman zaman araç yoğunluğuyla karşılaşılıyor.
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