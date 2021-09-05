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9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda start verildi.

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda start verildi.

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9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

Cumhuriyet Meydanı'ndan startı verilen ve pandemi koşulları nedeniyle 2 bin kişinin katılımıyla sınırlandırılan maraton öncesi yarışmacılar, sahilde müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

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9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

Etkinlik alanına girişler tek noktadan gerçekleştirilirken, sporcular arasında sosyal mesafe olmasına dikkat edildi.

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9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

Start ise 4'er kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi.

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