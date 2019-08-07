9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in otomobili satışa çıkarıldı!

1969 yıllarında nadir kalan parçalardan birisi hafta sonları sadece biniyoruz. 110 bin TL’ye bir fiyatla satıyoruz. Daha çok meraklılarının bekliyoruz. Genelde Süleyman Demirel’in arabası olduğunu duyunca fotoğraf çektirmek isteyen çok kişi oluyor.