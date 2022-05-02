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9 çocuğuyla birlikte kutladı! İşte ünlülerin bayram mesajları... Hadise Ece Erken İzzet Yıldızhan paylaştı

9 çocuğuyla birlikte kutladı! İşte ünlülerin bayram mesajları... Hadise Ece Erken İzzet Yıldızhan paylaştı

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı paylaşımları...

9 çocuğuyla birlikte kutladı! İşte ünlülerin bayram mesajları... Hadise Ece Erken İzzet Yıldızhan paylaştı

ECE ERKEN

Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum.

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9 çocuğuyla birlikte kutladı! İşte ünlülerin bayram mesajları... Hadise Ece Erken İzzet Yıldızhan paylaştı

DOĞA RUTKAY KAMAL

Neşeli bayramlar...

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9 çocuğuyla birlikte kutladı! İşte ünlülerin bayram mesajları... Hadise Ece Erken İzzet Yıldızhan paylaştı

MERVE ÖZBEY

Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim...

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9 çocuğuyla birlikte kutladı! İşte ünlülerin bayram mesajları... Hadise Ece Erken İzzet Yıldızhan paylaştı

EMRE ALTUĞ

Alaçatı'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlara...

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