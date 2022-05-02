9 çocuğuyla birlikte kutladı! İşte ünlülerin bayram mesajları... Hadise Ece Erken İzzet Yıldızhan paylaştı
Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı paylaşımları...
ECE ERKEN
Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum.
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DOĞA RUTKAY KAMAL
Neşeli bayramlar...
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MERVE ÖZBEY
Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim...
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EMRE ALTUĞ
Alaçatı'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlara...
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