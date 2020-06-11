9 aylık hamile olan Cansu Tosun bikinili hamilelik pozlarını böyle paylaştı
Show TV Çukur dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun hamileliğinin 9. ayında hamilelik pozunu verdi.
Çukur dizisi, koronavirüs sebebiyle erken sezon finali yapınca Erkan Kolçak Köstendil, hamile eşi Cansu Tosun ile daha fazla vakit geçirme fırsatı yakaladı. İkili, İstanbul'dan uzaklaşıp Çanakkale'de tatil yapmaya başladı. Hamilelik süresince sosyal medyadaki aktifliğini arttıran Cansu Tosun, bikinili hamilelik pozlarını yayımladı.
Marsel ismini verdikleri oğullarını kucağına almak için gün sayan Cansu Tosun, kaldığı butik otelin bahçesinde güneşlenirken çekilen fotoğrafları Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı. Çimlerde oturarak poz veren Cansu Tosun, köpeğiyle de poz vermeyi ihmal etmedi.
Takipçilerinin beğenisine sunduğu pozlarının ardından da Tosun, herkesin takdirini kazanacak bir paylaşıma imza attı.
Hamile olduğu için birçok markanın kendisine ürün gönderdiğini belirten Cansu Tosun, elinde fazla bulunan ürünleri anne olan takipçilerine hediye etme kararı aldı.