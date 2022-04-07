'9 ay boyunca dua ettim' deyip Şevval Sam ilk kez itiraf etti! Yasak Elma yıldızı gençlik sırrını verdi

Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, dün akşamki programında; Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, oyuncu Hakan Bilgin, milli güreşçi Taha Akgül ve şef Deniz Şahin'i ağırladı.