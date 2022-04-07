'9 ay boyunca dua ettim' deyip Şevval Sam ilk kez itiraf etti! Yasak Elma yıldızı gençlik sırrını verdi
Yasak Elma dizisinde Ender Çelebi karakterini canlandıran 48 yaşındaki Şevval Sam itirafıyla şaşırttı.
Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, dün akşamki programında; Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, oyuncu Hakan Bilgin, milli güreşçi Taha Akgül ve şef Deniz Şahin'i ağırladı.
Gençlik sırrını anlatan Şevval Sam, "Yaşam enerjim çok yüksek. İnsanı genç yapan nedir aslında; hevesi, merakı, enerjisi..." diye konuştu.
Sam "Yüksek beklentileri olan bir insan değilim, çok kolay mutlu olabiliyorum. Beni hala heyecanlandıran şeyler var yaşamımda." dedi.
Eskiden daha sert cümleler kurduğunu belirten ünlü oyuncu, "Dilimi artık daha tatlı, anlaşılır ve pozitife çevirdim. Ubuntu diye bir felsefe var. " ifadelerini kullandı.