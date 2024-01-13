9 asker şehit oldu hikayeleri yürek yaktı şehidin hayali yarım kaldı
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin isimlerinin ardından memleketleri ve hikayeleri de ortaya çıktı. Şehitlerin hayalleri ve hikayeleri tüm Türkiye'yi ağlattı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı Aksaray'a, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi Adıyaman'a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün naaşı Gaziantep'e, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un naaşı Niğde'ye, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in cenazesi Kahramanmaraş'a, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ı naaşı Ordu'ya, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı Eskişehir'e hava yoluyla uğurlandı.
Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün oldu. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü.
Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.