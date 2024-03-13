9 anket şirketi tek tek açıkladı! İstanbul seçim anketinde son durum! İmamoğlu mu, Kurum mu önde?

16 milyon İstanbullunun sandık başına gideceği seçimlere iki hafta gibi bir süre kalırken herkes İstanbul'da kim önde? Hangi aday kazanacak? sorularına yanıt arıyor. Nefes nefese bir yarışın olduğu İstanbul'da son 1 ayda yapılan seçim anketlerinin sonuçları da dikkat çekiyor. 9 anket şirketi yapmış olduğu çalışmalarının sonucunu kamuoyuyla paylaşırken, İmamoğlu ve Kurum'un son oy oranları da gündem oldu.