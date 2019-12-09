Boğa 9-15 Aralık haftalık burç yorumları: Boğa burcunda doğduysanız 9-15 Aralık haftası size bazı sürprizler hazırladı. Bu sürpizlerin bazıları, para ya da maddi işlerinizle ilgili olabileceği gibi bazılarında ise ailenizin ya da mesleki işlerin gelişimi için alacağınız yeni fırsatlar ve şanslarla ilgili olabilir. 9-15 Aralık haftasını hayatınızın özel bir dönemi olarak kabul edin. Her gün tadını çıkarın, şikayetler veya kötü anılarla kendinizi zorlamaktan kaçının.

Hafta boyunca, Boğa burcunda doğan ebeveynlerin bir kısmı çocuklarının sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir. Özel bir durum tıbbi muayene veya kısa hastane tedavisi gerekebilir. Belirli bir nedene bakmaksızın bu hafta seyahatler için elverişli. Başka bir yerden gelen ve muhtemelen akrabanız olan kadınlarla olan temaslarınız, sizinle önemli aile işleri veya bu ayın sonundaki tatiller hakkında ilginç sohbetlerle bağlantılı olacaktır.

Bu durum bekar Boğalar için ikametgah taşımak, yeni biriyle tanışmak yada evlilik planı yapmak anlamına gelebilir. Hafta boyunca ev veya mülkünüzün sorunlarını çözme fırsatınız olacak, bazı durumlarda eski bir ev aletini veya ev aletlerini yenileriyle değiştirmek için akıllıca kararlar verebilirsiniz. Gökyüzü yenilemeler için elverişli.