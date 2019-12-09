9-15 Aralık haftalık burç yorumları
9-15 Aralık haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için neler söylüyor? 9-15 Aralık haftalık burç yorumlarındaki en önemli astrolojik olay Dolunay olacak. Dolunay'ın burçlara etkileri değişim yönünde olacak. Bu hafta tüm burçlar değişime hazır olun. İşte 9-15 Aralık haftalık burç yorumları aşk, ilişki, kariyer, sağlık falının detayları.
9-15 Aralık haftalık burç yorumları hangi burç için neler söylüyor? Bu hafta Dolunay var. 9-15 Aralık haftalık burç yorumlarının en önemli astrolojik olayı olan Dolunay hafta ortasında tüm burçları etkisi altına alacak. 2019 yılının son Dolunay'ı 9-15 Aralık haftasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını nasıl etkiyecek diye merak edenler için tek cümleyle açıklamak gerekirse 'hepimiz değişime hazır olun' deriz. 2020 yılının yaklaştığı bu günlerde Dolunay etkileri adeta hepimizi yeni yıla hazırlayacak. 9-15 Aralık haftası duygularını kullanmak için şahane bir zaman. Özellikle yazma gücünüzü kullanın. Bu duygularınızı açıklamak için iyi bir yol olabilir. Eğer açıklamaya hazır değilseniz, günlüğe kaydedin. Bu hafta sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin. 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasındaki haftalık burçlarınızı keşfetmek için okumaya devam edin. İşte 9-15 Aralık haftalık burç yorumlarının detayları, aşk, iş, kariyer ve sağlık falı yorumları.
Koç 9-15 Aralık haftalık burç yorumları: Koç burcunda doğanlar 9-15 Aralık haftasında iletişim araçlarıyla ilgili önemli gelişmeler sizi bekliyor. Önemli telefon görüşmeleri ve alacağınız bilgilere hızlıca yanıt vermelisiniz yoksa fırsatları kaçırabilirsiniz. Gelen haberler hoş olmak zorunda değil. Eğer can sıkıcı haberler aldıysanız dikkatli, titiz ve diplomatik yanıtlar vermeye çalışın. 9-15 Aralık haftası sizi çok memnun edecek bir öneri veya davet getirecek.
Hafta boyunca, arkadaş çevrenizdeki bir erkek, gücüyle sizi etkisi altına almak isteyecek bu durum sizin canınızı sıkabilir, kızacaksınız ancak iradenizi yitirmeyin. Böyle bir insanla yapılan hoş olmayan çatışma kaçınılmazdır, ancak sizin tartışmadan başarıyla çıkma ihtimaliniz yüksek bu nedenli güçlü ve dikkatli olun, fevri davranmayın. Önemli planların hazırlanması hafta boyunca gündemizinde olacak. Dikkatli ve pratik olun; gerçekçi olmayan planlardan uzak durun. Yengeç, Akrep veya Balık burcunda doğmuş birinin tavsiyesini ve sözlerini dinleyin.
Koç kadınları 9-15 Aralık haftasında aşk hayatı ve özellikle de ciddi bir ilişkisi olmayanlar için ilginç olacak. Evlilik ilişkiniz normalden fazla gergin olabilir bu hafta durulmanız mümkün.
Boğa 9-15 Aralık haftalık burç yorumları: Boğa burcunda doğduysanız 9-15 Aralık haftası size bazı sürprizler hazırladı. Bu sürpizlerin bazıları, para ya da maddi işlerinizle ilgili olabileceği gibi bazılarında ise ailenizin ya da mesleki işlerin gelişimi için alacağınız yeni fırsatlar ve şanslarla ilgili olabilir. 9-15 Aralık haftasını hayatınızın özel bir dönemi olarak kabul edin. Her gün tadını çıkarın, şikayetler veya kötü anılarla kendinizi zorlamaktan kaçının.
Hafta boyunca, Boğa burcunda doğan ebeveynlerin bir kısmı çocuklarının sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir. Özel bir durum tıbbi muayene veya kısa hastane tedavisi gerekebilir. Belirli bir nedene bakmaksızın bu hafta seyahatler için elverişli. Başka bir yerden gelen ve muhtemelen akrabanız olan kadınlarla olan temaslarınız, sizinle önemli aile işleri veya bu ayın sonundaki tatiller hakkında ilginç sohbetlerle bağlantılı olacaktır.
Bu durum bekar Boğalar için ikametgah taşımak, yeni biriyle tanışmak yada evlilik planı yapmak anlamına gelebilir. Hafta boyunca ev veya mülkünüzün sorunlarını çözme fırsatınız olacak, bazı durumlarda eski bir ev aletini veya ev aletlerini yenileriyle değiştirmek için akıllıca kararlar verebilirsiniz. Gökyüzü yenilemeler için elverişli.
İkizler 9-15 Aralık haftalık burç yorumları: İkizler burçları bu hafta bir süredir bir erkekle süren soruları çözmek için ideal bir haftadasınız. 9-15 Aralık haftasının tatsız haberleri de yine bu erkekle ilgili gelişmeler olabilir. Bu ille de sevglii olmak zorunda değil, eş, baba, kardeş yada bir akraba olabilir. Bu hafta riskli insanlardan, doğa sporlarından, aderanilin sporlarından ve hızlı sürüşlerden kaçının. Bu hafta işiniz veya işinizle ilgili planlar yapmakta zorlanacaksınız. Odaklanmaya çalışın.Geliriniz daha düşük olabilir, işten yoksun kalabilir veya başka zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı durumlarda, maaş ödemeniz beklentilerinizi karşılamayabilir, para yönetiminde zorlanabilirsiniz. Bu haftaki dertler panikleyeceğiniz kadar şiddetli olmayacak. Bazı olayların doğal seyrini takip etmenizde fayda var. B azı planlarınızı ve önceliklerinizi yeniden düzenlemeniz yeterli. Hafta boyunca Terazi, Kova veya İkizler burcunda doğmuş biriyle önemli bir karar vereceksiniz veya yeni bir işe başlayacaksınız.