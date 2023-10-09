8'li sürü halinde hareket edebiliyor! ASELSAN üretti test atışı görüntüleri paylaşıldı

"Atışlı testte Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Bayraktar TB2 İHA da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi. Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu. Mersin açıklarındaki test, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında anbean takip edildi. Çevreye zarar vermemek için test öncesinde hedef gemi yıkanarak yakıt ve yağ gibi kirlilik içerecek unsurlardan arındırıldı."