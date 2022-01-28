86 yıl sonra İsmet İnönü'nün notu kitabın arasından çıktı! Notun kenarında bakın ne yazıyor

Gazi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi'nden Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne devredilen 18, 19 ve 20'nci yüzyıl başlarına ait, özellikle Osmanlı Türkiye'sine ilişkin belge niteliğindeki kitap ve yazmalardan oluşan 'nadir eserler koleksiyonu' tarihe ışık tutuyor. 1926 yılından itibaren bir araya getirilen 5 bin 698 kitap, belge ve eser, 96 yıldır özenle korunuyor.