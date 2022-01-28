86 yıl sonra İsmet İnönü'nün notu kitabın arasından çıktı! Notun kenarında bakın ne yazıyor
İsmet İnönü'nün, 12 Eylül 1936 tarihinde yazdığı not, 86 yıl sonra Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ndeki 18, 19 ve 20'nci yüzyıl başlarına ait kitap ve yazmalardan oluşan 'nadir eserler’ koleksiyonunda ortaya çıktı.
Gazi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi'nden Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne devredilen 18, 19 ve 20'nci yüzyıl başlarına ait, özellikle Osmanlı Türkiye'sine ilişkin belge niteliğindeki kitap ve yazmalardan oluşan 'nadir eserler koleksiyonu' tarihe ışık tutuyor. 1926 yılından itibaren bir araya getirilen 5 bin 698 kitap, belge ve eser, 96 yıldır özenle korunuyor.
'Gizli hazine' olarak nitelendirilen koleksiyondaki çoğu eserin içeriği henüz bilinmezken, 1895 yılında çıkarılan Serveti Fünun Dergisi’nden, Binbir Gece Masalları'nın ilk İngilizce çevirisine, Kitab-ı Mukaddes’in 1886 İstanbul baskısından, Osmanlıca Nutuk'a, Osmanlı dönemine ait belge niteliği taşıyan eser ve ders kitapları da koleksiyonda yer alıyor.
İsmet İnönü'nün 12 Eylül 1936 yılında el yazısıyla yazdığı not da koleksiyonda bulundu.
İsmet İnönü'nün, yurt gezisi sırasında Heybeliada'da kendisini ziyaret eden yazar Hüseyin Orak'ın, çocuklarına yazdığı not ortaya çıktı.