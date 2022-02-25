840 liranın altına düşen gram altın inişte! Putin konuştu dolar 14 liradan geri döndü

UKRAYNA - Rusya savaşı ile birlikte altın ve dolar fiyatları alıp başını gitmişti. Dolar 14 liranın üstüne çıkarken altın fiyatları roket hızıyla 920 liraya kadar yükselmişti. Vladimir Putin'in Ukrayna başkanı Zlenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söylemesi sonrası piyasalar nefes aldı. Dolar ve altın düşüşe geçti.