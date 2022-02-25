840 liranın altına düşen gram altın inişte! Putin konuştu dolar 14 liradan geri döndü
RUSYA lideri Vladimir Putin'in 'görüşme' açıklaması dolar ve altını yatıştırdı. Açıklama sonrası dolar 14 TL'nin altını görürken dün 920 liraya kadar tırmanan gram altın 840 liranın altına indi. İşte piyasalardaki son durum ve uzman isimlerin altın için flaş yorumları...
UKRAYNA - Rusya savaşı ile birlikte altın ve dolar fiyatları alıp başını gitmişti. Dolar 14 liranın üstüne çıkarken altın fiyatları roket hızıyla 920 liraya kadar yükselmişti. Vladimir Putin'in Ukrayna başkanı Zlenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söylemesi sonrası piyasalar nefes aldı. Dolar ve altın düşüşe geçti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında dün 14.62 seviyelerine kadar yükselen dolar kuru cuma gününe 14.03 seviyelerinde başlamıştı. Rusya ve Ukrayna'dan gelen müzakere haberleriyle küresel piyasalarda rahatlama yaşanıyor. Dolar kuru 13.80 TL'ye geriledi. Euro da 15.61 TL ile haftayı kapattı. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları da düşüşe geçti.
Gram altın haftaya 840 TL civarında başladıktan sonra Ukrayna savaşıyla birlikte adeta çıldırdı. Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 TL’ye kadar çıktı. 1000 lirayı görecek derken altın fiyatları Putin'den gelen açıklamayla hızlı bir düşüş gösterdi. Gram altın haftayı 840 liranın altında kapattı.
Uzman isimler bir anda yükselen altın fiyatları için ne diyor? Piyasa Uzmanı İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk yatırımcıya çok kritik mesajlar verdi.