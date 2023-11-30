83 yaşındaki adam aradığı aşkı sosyal medyada buldu! Yeni karısı dolandırıcı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir anda sırra kadem basan 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu ile ilgili flaş bir elişme yaşandı. 9 Kasım 2023 tarihinden bu yana haber alınamayan yaşlı adam sosyal medyadan verdiği evlilik ilanıyla herkesin dikkatini çekmişti. Müge Anlı ona ulaştı. Hatipoğlu aradığı kişiyi bulduğunu ve evlendiğini duyurdu. Yeni eşi ile ilgili canlı yayına bağlanan bir kişinin anlattıkları ortalığı karıştırdı.