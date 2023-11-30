83 yaşındaki adam aradığı aşkı sosyal medyada buldu! Yeni karısı dolandırıcı mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan adam ortaya çıktı. 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu, sosyal medyada eş aradığını duyurup ortadan kayboldu. Oğlu ve torununun Müge Anlı'da aradığı adam, yeni aşkıyla evlendiğini söyleyip ortaya çıktı. Yeni eşiyle ilgili 'yaşlı adam dolandırıcısı' iddiası ortalığı karıştırdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir anda sırra kadem basan 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu ile ilgili flaş bir elişme yaşandı. 9 Kasım 2023 tarihinden bu yana haber alınamayan yaşlı adam sosyal medyadan verdiği evlilik ilanıyla herkesin dikkatini çekmişti. Müge Anlı ona ulaştı. Hatipoğlu aradığı kişiyi bulduğunu ve evlendiğini duyurdu. Yeni eşi ile ilgili canlı yayına bağlanan bir kişinin anlattıkları ortalığı karıştırdı.
Müge Anlı, evlenmek için internette "Herkese merhabalar. 70 yaşındayım. Almanya'dan emekliyim. Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kenarı ve havuzlu güzel bir tatil sitesinde triplex bahçeli evimde yalnız yaşıyorum. Ve bu güzel yerde yalnız yaşamaktan bıktım. Can yoldaşı olacak, aklı başında birini arıyorum. Macera arayanlar yazmasın. Ekonomik durumum gayet iyi. Ciddi olanlar arayabilir ve yaşadığım yeri canlı olarak gösterebilirim. Herkese hayırlı kısmetler." notunu düştükten sonra ortadan kaybolan 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu'nu buldu.
Abdurrahman Hatipoğlu, kayboluşunun 22. gününde 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu, İzmir'de evlenmiş olarak ortaya çıktı. Müge Anlı'nın aradığı yaşlı adam, İzmir'e giderek gizlice evlendiğini açıkladı ve yeni eşiyle birlikte kameraların karşısına çıktı.
Ailesine karşı savaş açtı
Müge Anlı'nın canlı yayınında babalarının bu sırrını öğrenen aile bireyleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Torunu Silara ve oğlu Mehmet, çok mutlu olduğunu ifade eden Abdurrahman Hatipoğlu'nun evliliğine karşı çıktı.