83 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Taburcu olduktan son ilk işi bakın ne oldu

Depremin dördüncü günü 83’üncü saatte kurtulduğunu belirten Onur Mermer (23), “Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazlarda akrabalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım vardı. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah’a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek” diye konuştu.