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83 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Taburcu olduktan son ilk işi bakın ne oldu

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83 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Taburcu olduktan son ilk işi bakın ne oldu

Adıyaman’da depremin 4. gününde enkazdan yaralı olarak çıkartılan Onur Mermer, hastanedeki tedavisinin ardından çöken binalar altındaki insanları çıkartmak için enkazlara döndü.

83 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Taburcu olduktan son ilk işi bakın ne oldu

Adıyaman Yavuz Selim Mahallesindeki evinde enkazın altında kalan Onur Mermer’e 4 gün sonra ulaşılabildi.Başından ve sırtından yara alan Onur Mermer, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

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83 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Taburcu olduktan son ilk işi bakın ne oldu

Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında olan Onur Mermer, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için enkazlara gitti. 

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83 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Taburcu olduktan son ilk işi bakın ne oldu

Depremin dördüncü günü 83’üncü saatte kurtulduğunu belirten Onur Mermer (23), “Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazlarda akrabalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım vardı. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah’a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek” diye konuştu.

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83 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı! Taburcu olduktan son ilk işi bakın ne oldu
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