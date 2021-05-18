82 yaşındaki Patrick'le evlenen Meltem Miraloğlu'na kalacak miras olay! Neler var neler...
Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki Amerikalı Patrick'e geri döndüğü iddia edildi. İddialara göre, Miraloğlu'nun eşi Patrick vasiyetini yazdı, her şeyini oyuncuya bırakıyor. Patrick'in serveti dudak uçuklatan cinsten.
Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıllarda Amerika'da 82 yaşındaki Patrick ile evlenmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Miraloğlu'nun bu hamlesinin ardından hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Patrick'i bırakıp bir psikologla aşk yaşamaya söylenmişti. Şimdilerde ise Miraloğlu'nun yeniden Patrick'e döndüğü konuşuluyor.
Onur Akay, Magazin Masası'ndaki bugünkü yazısında, Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ve Miraloğlu'na kalacak dudak uçuklatan mirası yazdı. Akay, yazısında yaşananları ve servet değerindeki vasiyeti şöyle anlattı:
''Karı koca arasındaki geçimsizlik tam bu noktada başlıyordu. Patrick, bir türlü Green Card için başvuru yapmayınca, Meltem de evde sürekli kavga çıkarıyordu. Ayrıca Meltem sürekli Hollywood’a gitmek istediğini söylüyor ve ‘Amerika’da star olacağım’ diyordu. Tabii bu istekler Patrick’i çileden çıkarıyordu.''
''En sonunda Patrick çok sinirlenince, boşanmak istemişti ve eyalette boşandıkları bile konuşulmuştu ki Patrick’in yine son anda vazgeçtiğini ve boşandım diyerek etrafına yalan söylediğini öğrendik.''