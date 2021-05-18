82 yaşındaki Patrick'le evlenen Meltem Miraloğlu'na kalacak miras olay! Neler var neler...

Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıllarda Amerika'da 82 yaşındaki Patrick ile evlenmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Miraloğlu'nun bu hamlesinin ardından hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Patrick'i bırakıp bir psikologla aşk yaşamaya söylenmişti. Şimdilerde ise Miraloğlu'nun yeniden Patrick'e döndüğü konuşuluyor.